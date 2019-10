Michel Bastos (ex-Excelsior) zet punt achter loopbaan

Bastos speelde in het seizoen 2001-2202 in de jeugdopleiding van Feyenoord, dat hem een seizoen later verhuurde aan Execslior. De linkermiddenvelder speelde 28 duels op Woudestein, waarna hij na dat seizoen terugkeerde naar CA Paranaense in zijn geboorteland. Via allerlei omwegen keerde Bastos in 2006 terug in Europa (Lille), waarna hij tussen 2009 en 2013 zijn beste periode kende bij Olympique Lyon. Hij kreeg toen ook een uitnodiging voor de nationale ploeg en maakte deel uit van de WK-selectie van de Goddelijke Kanaries in Zuid-Afrika.



In een uitgebreid betoog op Instagram bedankt Bastos al zijn clubs, onder meer dus Excelsior en Feyenoord. ,,Ik heb geen woorden om te schrijven wat voetbal voor me heeft betekend. Ik sluit nu een hoofdstuk af en bedank alle clubs waar ik heb mogen spelen en mijn ouders en familie voor de steun. Toen ik klein was, zag ik mijn vader voetballen en droomde ik ervan om te worden zoals hij. Bedankt daarvoor.”