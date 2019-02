Miedema loodst Arsenal naar finale League Cup

Carlos Queiroz bondscoach van Colombia

7 februari Carlos Queiroz is officieel gepresenteerd als bondscoach van Colombia. De Portugees, die na de uitschakeling in de Azië Cup stopte bij Iran, volgt José Pekerman op. De Argentijn was zes jaar actief in de functie. Queiroz was sinds 2011 bondscoach van Iran en speelde met het land twee keer op een WK.