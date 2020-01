Mignolet onder indruk van Vormer: ‘Betere afmaker dan Firmino’

Zaniolo kan het EK vergeten na botsing met De Ligt

13 januari Italië kan in juni tijdens het Europees kampioenschap voetbal niet beschikken over Nicolo Zaniolo. De 20-jarige aanvallende middenvelder van AS Roma raakte zondag in de thuiswedstrijd van zijn club tegen Juventus (1-2) geblesseerd na een duel met Matthijs de Ligt.