Miljoenenboete en voorwaardelijke celstraf voor Mourinho

Van Dijk raakt niet in paniek na nieuw puntenver­lies Liverpool

4 februari Virgil van Dijk bewaarde de rust na het tweede gelijkspel op rij van Liverpool in de Premier League. ,,Het is zoals het is", stelde de verdediger van de koploper van Engeland . ,,We staan nog steeds bovenaan en zitten nog steeds in de titelrace. Laten we ook blijven genieten.”