Milla eert overleden aanvoerder Kameroen op WK 1990 en 1994

Tataw speelde tussen 1986 en 1994 63 interlands voor Kameroen, waarin hij drie keer scoorde. Kameoren deed in 1990 voor de tweede keer mee aan het WK en kwam in Italië tot de kwartfinales, waarin Engeland pas in de verlenging door een goal van Gary Lineker met 3-2 wist te winnen. In de openingswedstrijd van het WK 1990 had Kameroen al indruk gemaakt door regerend wereldkampioen en de latere verliezend finalist Argentinië, met sterspeler Diego Maradona, in San Siro met 1-0 te verslaan door een goal van François Omam-Biyik.