Misidjan bezorgt 1. FC Nürnberg op de valreep punt tegen Werder Bremen

Video Ronaldo bezorgt Juventus winst met zijn eerste twee treffers

17:22 Cristiano Ronaldo heeft in zijn vierde wedstrijd voor Juventus zijn eerste goals in de Serie A gemaakt. De 33-jarige Portugees maakte kort na rust met een intikker de 1-0 voor Juventus tegen Sassuolo. In de 65ste minuut verzorgde hij ook de 2-0. Dat was voldoende voor de winst: 2-1.