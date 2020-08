MLS hervat na protesten tegen politiegeweld

De Bucks weigerden woensdag aan te treden tegen Orlando Magic in de play-offs van de NBA. Ze protesteerden daarmee tegen het aanhoudende politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Na de dood van George Floyd werd afgelopen weekeinde Jacob Blake in de rug geschoten door een agent.

Het leidde niet alleen tot afgelastingen in de NBA, maar ook in de MLS, in de honkbalcompetitie MLB en de ijshockeycompetitie NHL. Het tennistoernooi van Cincinnati werd een dag stilgelegd. De basketballers hebben nu met de organisatie van de NBA concrete afspraken gemaakt over actiepunten en zij gaan zaterdag verder met de play-offs. In de MLS gaat de bal ook weer rollen, te beginnen in Canada bij het duel Montreal Impact - Toronto FC.