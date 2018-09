Modric herstelt nog van WK: 'Tijd nodig om op oude niveau te komen'

Wijnaldum terug, Van Dijk twijfelge­val bij Liverpool

13:27 Jürgen Klopp van Liverpool kan morgen bij het tweede duel in vier dagen tijd met Chelsea weer beschikken over Georginio Wijnaldum. De middenvelder ontbrak woensdag vanwege fysieke klachten bij de verloren thuiswedstrijd tegen de 'Blues' in de League Cup (1-2). Op Stamford Bridge treffen beide clubs elkaar morgenavond (18.30 uur) opnieuw, dan in de Premier League.