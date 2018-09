Modric stoot Ronaldo van troon als beste voetballer ter wereld

Lionel Messi ontbrak voor de eerste keer sinds 2007 op het lijstje van de laatste drie kandidaten. De sterspeler van FC Barcelona, vijfvoudig winnaar van de ereprijs, was afwezig in Londen. Ook Ronaldo, die de prestigieuze onderscheiding eveneens vijf keer in ontvangst mocht nemen, liet zich in de Royal Festival Hall niet zien. De twee topvoetballers kwamen gisteravond met hun club nog in actie en hebben de komende dagen ook nog een midweeks duel op het programma staan.



De FIFA-award wordt sinds 2016 vergeven. Daarvoor werkte de wereldvoetbalbond samen met France Football, de organisator van de Gouden Bal. In de jaarlijkse uitverkiezing mogen alle aanvoerders en bondscoaches van alle nationale teams ter wereld hun stem uitbrengen. Daarnaast mogen de fans en 200 journalisten van de zes continenten hun voorkeur uitspreken. Per sector, vier in getal, tellen de stemmen voor 25 procent mee in de eindstand.