Moeder Mbappé: ‘Kylian voetbalt niet voor geld, we blijven gewoon kip eten in het appartementje van oma’

Met een salaris van circa twee miljoen euro per maand bij Paris Saint-Germain is Kylian Mbappé (22) een van de bestbetaalde voetballers ter wereld. Maar Mbappé heeft volgens zijn moeder, Fayza Lamari, nooit voor het geld gevoetbald.

Als moeder van Kylian Mbappé maakte Fayza Lamari de snelle opmars van haar voetbalzoon van dichtbij mee, inclusief zijn explosieve salaris. In een uitgebreide vragenronde met de lezers van de Franse krant Le Parisien liet de moeder van de Franse spits zich uit over de band die Mbappé met geld heeft: ,,Toen hij tekende voor PSG, wisten we niet hoeveel Kylian zou krijgen. Toen we de bedragen zagen, moesten we lachen.”

Momenteel verdient Mbappé twee miljoen euro bruto per maand bij de Franse topclub. Ook commercieel verdient Mbappé monsterbedragen. Maar volgens zijn moeder zijn de beslissingen niet ingegeven door geld: ,,Het voordeel van geld hebben is juist dat je keuzes kan maken zonder je door geld te laten dicteren. Als hij zijn contract bij PSG verlengd zou hebben, zouden we nu rijker zijn.”

Fayza Lamari zegt dat ze als gezin aanvankelijk bleef sparen: ,,Drie jaar lang hebben we het geld niet aangeraakt. We leden aan het ‘armensyndroom’. Ik was bang dat ik op een dag wakker zou worden en ze me zouden zeggen: Geef het geld terug!”

Pas een jaar geleden begonnen we als familie te investeren. ,,We hebben ontzettend veel geluk dat we geld hebben, maar het is geen doel op zich. Het is wel aangenaam dat we niet meer geld lenen van familie en vrienden. Maar Kylian voetbalt niet voor geld, anders had hij niet alles bereikt wat hij heeft gedaan.”

Zelf denkt Mbappé niet aan geld: ,,Hij heeft nooit een creditcard of cash bij zich. Soms zeg ik tegen hem: ‘Wil je geen 200 euro op zak hebben?’ Dan antwoordt hij: ‘Doe geen moeite. Ik ga gewoon voetballen.’ Ik adviseer hem te pakken wat hij pakken kan in de voetbalwereld, maar het is niet allemaal aan hem. Voor de rest blijven we gewoon met tien mensen bij oma in haar appartementje kip eten.”

Volledig scherm Kylian Mbappé in actie in de Champions League tegen Club Brugge. © Photo News

In het gesprek sprak Lamari zich ook uit over de toekomst van haar zoon. Er wordt al lange tijd geflirt met Real Madrid, dat deze winter een nieuwe poging wil doen om Mbappé aan te trekken.



Maar ook PSG onderhandelt over een nieuw contract. Volgens RMC Sport zou PSG hem dan tot best verdienende speler ter wereld willen maken, met een hoger loon dus dan Lionel Messi. Lamari bevestigt de onderhandelingen: ,,We zijn momenteel in gesprek met PSG, en dat gaat goed. Ik sprak maandag nog met Leonardo (sportief directeur PSG, red). Maar ik weet niet zeker of we tot een overeenkomst komen. Eén ding is zeker: Mbappé zal voor PSG alles geven om de Champions League te winnen.”

