Moeder verongelukte Sala komt met nieuwe details: ‘Emiliano werd onder druk gezet door Cardiff én Nantes’

,,Emiliano was de dupe van de slechte onderhandelingen tussen Cardiff City en FC Nantes. De deal moest en zou zo snel mogelijk in orde komen”, vertelde Mercedes Taffarel, moeder van de in 2019 in een vliegtuig omgekomen Emiliano Sala. Tijdens de eerste zitting van het proces zijn enkele nieuwe details naar boven gekomen.

De familie Sala heeft er drie lange jaren op moeten wachten, maar gisteren is het vijf weken lange proces van Emiliano Sala van start gegaan. De Argentijnse spits kwam op 21 januari 2019 om het leven toen zijn vliegtuigje op weg van Nantes naar Cardiff in de zee crashte bij de oversteek van Het Kanaal.



In de rechtszaal werd onder andere de moeder van ‘Emi’ aan het woord gelaten. Ze onthulde dat de dagen voor de overeenkomst van de transfer “zeer intens” waren en dat haar zoon “enorm veel druk voelde” van beide kanten. Hij was als het ware het middelpunt van een discussie tussen Cardiff City en FC Nantes. De toenmalig Premier League-club uit Wales wilde dat de transfer zo snel mogelijk in orde was, terwijl Nantes steeds meer geld verlangde.

Lees ook Cardiff City: Er is door Nantes gesjoemeld met een cheque voor moeder van Sala

Sala was geliefd in Nantes en hij had zelf enorm veel respect voor de club en de supporters. Toch moest hij in de winter van 2019 verkocht worden. Niet omwille van zijn prestaties, maar omdat Nantes schulden had. Sala moest de duurste transfer in de geschiedenis van de club worden. Hij kreeg een prijskaartje van 17,1 miljoen euro (15 miljoen pond) op zich geplakt en Cardiff City bleek bereid dat te betalen, in de hoop dat Sala de club nog kon behoeden voor degradatie. ,,De trainer wilde niet dat hij vertrok. Hij scoorde veel en lag goed binnen de groep. Emi vond wel dat het tijd was voor een nieuw avontuur. In Engeland spelen was altijd al een droom van hem”, vertelt zijn moeder. Toch werd die droom nooit werkelijkheid. De transfer was in kannen en kruiken, maar onderweg naar Zuid-Wales stortte het vliegtuig in zee. Voor de familie werd het een lange lijdensweg. Er werd meteen een zoekactie ingezet naar het vermiste vliegtuig, maar de situatie leek eindeloos. Daarom werd de officiële zoekactie ook stopgezet: ,,We konden de beslissing niet geloven. We hebben toen maar een privé-team ingehuurd om onze Emi te vinden.”

Uit recent onderzoek blijkt dat er koolstofmonoxide is gevonden in zijn bloed, wat tot een eventuele vergiftiging zou kunnen leiden. Maar de definitieve doodsoorzaak waren de hoofdwonden na de finale klap. Een maand na de crash werd het lichaam van de voetballer pas gevonden. Het lichaam van piloot David Ibbotson is tot op de dag van vandaag nog altijd spoorloos. De organisator van de vlucht, David Henderson, werd onlangs al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden.

Hoe meer er duidelijk wordt over de zaak, hoe meer nalatigheden er worden vastgesteld. Het vliegtuig voldeed niet aan de juiste eisen, de piloot had geen vergunning en de keuze om geen commerciële vlucht te nemen wordt ook ernstig bekritiseerd. De familie hoopt met het proces gerechtigheid te krijgen: ,,We weten dat we onze jongen nooit terug zullen krijgen, maar hij verdient gerechtigheid zodat hij in vrede kan rusten. We hopen met dit proces, wat de uitkomst ook mag zijn, dat zulke voorvallen nooit meer zullen gebeuren.”

Volledig scherm © AP