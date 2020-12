Moet Lille spelers verkopen voordat het Ajax treft in de Europa League?

In de loop van de dag ontmoeten beleggingsfonds Elliott, dat ook in AC Milan investeert, en grootaandeelhouder en voorzitter Gérard Lopez van Lille elkaar. Woensdag moet Lille bij waakhond DNCG de cijfers overleggen, wat normaal is halverwege het seizoen. Maar de club verkeert in financieel zwaar weer. Er is een verlies geleden tussen de 130 en 200 miljoen euro, weet Canal+.