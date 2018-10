Monaco bevestigt komst Henry: 'He's coming home'

Daarmee komt een einde aan het werk dat de Franse oud-international deed als tweede assistent van bondscoach Roberto Martinez bij de Rode Duivels. Martinez liet gisteren al weten dat het vertrek van Henry 'onvermijdelijk' was.



Henry was sinds de zomer van 2016 parttime in dienst van de Belgische voetbalbond. Bij Monaco wordt hij de opvolger van Leonardo Jardim, de Portugees die donderdag werd ontslagen vanwege de aanhoudend slechte resultaten. Monaco staat met slechts zes punten uit negen wedstrijden op de achttiende plaats in de Ligue 1.



Bij Monaco krijgt Henry twee spelers onder zijn hoede die hij al kent uit de Belgische nationale ploeg: Youri Tielemans en Nacer Chadli.



Henry was met de Rode Duivels succesvol op het WK waar de ploeg als derde eindigde. Als voetballer beleefde hij zijn grootste successen met Arsenal, maar de Fransman brak door bij Monaco. Hij scoorde tussen 1995 en 1999 20 keer in 105 duels voor de Monegasken. ,,He's coming home!" is vandaag de enthousiaste boodschap op de clubwebsite.