Monaco haalt uit tegen tiental Saint-Étienne

Van Drongelen en co onderuit tegen Gladbach

15 december Met Rick van Drongelen weer eens in de basis heeft Hamburger SV vanavond een nederlaag moeten incasseren bij Borussia Mönchengladbach. De thuisploeg trok in de laatste twintig minuten via twee doelpunten van de Braziliaanse aanvaller Raffael de winst naar zich toe: 3-1. Van Drongelen werd in de slotfase met geel op zak gewisseld.