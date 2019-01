Morata schiet Chelsea ronde verder, grote zeges voor Fer, Van la Parra en Wildschut

Bij rust had Forest nog uitzicht op een stunt op Stamford Bridge. Dat had het vooral te danken aan Cesc Fàbregas, die in vermoedelijk zijn laatste duel voor de club een penalty mocht nemen en die miste. De Spaanse routinier heeft bij Chelsea geen uitzicht op een basisplek en zou dicht bij een transfer naar Monaco zijn.



Fàbregas’ landgenoot Morata, ook bankzitter in de competitie, nam de 'Blues’ na rust bij de hand. Hij maakte er twee binnen het kwartier en behoedde Chelsea zo voor een ongewenste replay in Nottingham. In de slotfase kreeg Fàbregas nog een publiekswissel van Maurizio Sarri. De middenvelder, die al sinds 2014 voor Chelsea speelt, ging onder luid applaus naar de kant.



Everton, met Maarten Stekelenburg op de bank, had voor eigen publiek grote moeite met het nietige Lincoln City. Op Goodison Park werd het dankzij vroege goals van Ademola Lookman en Bernard 2-1. Southampton wacht door een 2-2 gelijkspel een replay tegen Bolton Wanderers, waar Kelle Roos tussen de palen stond en Florian Jozefzoon inviel. Eerder vandaag won Manchester United met 2-0 van Reading. Bij United maakte de talentvolle Nederlander Tahith Chong (19) zijn officiële debuut.



