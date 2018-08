Mount scoort voor Derby County bij mooi trainersdebuut Lampard

Reading kwam na 52 minuten spelen op voorsprong door een doelpunt van de IJslandse spits Jón Dadi Bödvarsson. Acht minuten later zorgde Mount met een mooi schot van afstand alweer voor de gelijkmaker. Bij 1-1 leek het vervolgens lange tijd te blijven in het Madejski Stadium in Reading, maar in de 96ste minuut maakte Tom Lawrence nog de winnende treffer voor The Rams. In een harde eerste wedstrijd van het seizoen in Engeland vielen wel zeven gele kaarten.