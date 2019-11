Mourinho bij Spurs: ‘Ik was altijd al bescheiden, jullie begrepen dat alleen niet’

José Mourinho zegt geleerd te hebben van de dingen die hij verkeerd heeft gedaan in zijn carrière. Zonder specifiek Manchester United te noemen zei de nieuwe coach van Tottenham Hotspur: ,,Ik realiseer me dat ik tijdens mijn carrière fouten heb gemaakt, maar ik zal niet dezelfde fouten maken. Ik zal nieuwe fouten maken”, aldus de Portugees tijdens zijn eerste persconferentie bij de Londense club.

Mourinho was opvallend mild. Zo grapte hij met een Sky-reporter: ,,Ik ben teleurgesteld dat je blij bent om mij hier te zien, ik dacht dat je mij wel bij Sky wilde houden als analyticus.” En waren er complimenten voor zijn ontslagen voorganger Mauricio Pochettino: ,,Het trainingscomplex zal altijd open voor hem zijn, hij kan komen wanneer hij wil.”

Is hij in de periode dat hij zonder werk zat getransformeerd van The Special One (zo noemde hij zichzelf bij zijn presentatie bij Chelsea in 2003) naar The Humble One? Bij zijn aanstelling als coach van Manchester United zei hij al dat The Normal One was geworden. Het duurde echter niet lang voordat er zich omstreden incidenten rond Mourinho plaatsvonden.

Ook vanmiddag kon hij het niet laten om een sneer uit te delen aan de aanwezige journalisten. Gevraagd of hij niet langer zo onbezonnen was, antwoordde Mourinho: ,,Ik was altijd bescheiden, op mijn manier. Het probleem is dat jullie het alleen niet begrepen.”

En een paar minuten later zien we opnieuw de oude Mourinho. Op de vraag of de door Spurs verloren Champions League-finale van invloed is op de slechte prestaties dit seizoen antwoordde hij: ,,Dat weet ik niet, want ik heb nooit een Champions League-finale verloren.”

Geen tijdverspilling

De Portugese oefenmeester zegt sterker geworden te zijn door de tijd zonder club. Hij werd elf maanden geleden ontslagen bij Manchester United. ,,Ik heb altijd gedacht dat deze elf maanden geen tijdverspilling waren. Het waren maanden om na te denken, na te denken, te analyseren en voor te bereiden. Ik ben niet fitter, ik was altijd fit! Maar ik ben sterker vanuit emotioneel oogpunt. Ik ben ontspannen, ben gemotiveerd, ben klaar en denk dat de spelers dat binnen twee dagen voelden. Ik denk dat ze het gevoel hebben dat ik klaar ben om hen te ondersteunen, maar dit gaat niet over mij. Ik zit in een periode waarin het niet om mezelf gaat, het gaat om de club, de fans, de spelers. Niet om mij. Ik ben hier om te proberen iedereen te helpen.”

Derby

Mourinho’s eerste wedstrijd is een Londense derby op zaterdag in West Ham United. Als Tottenham verliest kan de club zomaar op de 16de plaats belanden. Spurs heeft de competitie sinds 1961 niet meer gewonnen. ,,We kunnen de Premier League dit seizoen niet winnen,” zei Mourinho. ,,Maar we kunnen volgend seizoen wel kampioen worden - al zeg ik niet dat we dat we dat ook gaan worden.”

Over een maand wacht een meer beladen derby, die tegen Chelsea. Sommige Spurs-fans zien Mourinho als Mister Chelsea. De Portugees werkte er immers in twee periodes. In zijn tijd bij Chelsea zei hij ook dat hij nooit voor Tottenham zou willen werken. ,,Ze moeten me zien als Mister Porto, Mister Inter en Mister Real Madrid. Ik ben een clubman, maar een man van veel clubs. Wanneer ik een van mijn oude clubs tegenkom, heb ik maar één club. Ik ben geen Manchester United, of Chelsea of Real Madrid. Ik ben ze allemaal. Bij elke geef ik alles. En dat is wat ik hier zal doen.”

Perfecte kerstcadeau

Mourinho wil met dezelfde spelers aan de slag gaan. Hij wil de clubleiding niet vragen om grote investeringen te doen tijdens de transferwindow in januari. Gevraagd naar het perfecte kerstcadeau antwoordde de coach: ,,Het beste geschenk is de spelersgroep die ik al heb. Ik heb geen nieuwe spelers nodig, ik ben blij met de spelers die ik heb. Ik heb gewoon tijd nodig om ze beter te begrijpen om alles over hen te weten. Je kent een speler alleen als je met hem werkt. Hoe vaak heb ik tegen deze jongens gespeeld? Ik ken ze goed, maar nooit genoeg totdat je met ze werkt.”

De Portugees is ook niet van plan om ‘de bus te parkeren’ zoals bij Chelsea en ManUnited. ,,We zullen op een manier spelen die vergelijkbaar is met hoe we eerst speelden. Ik zal natuur details aanbrengen, maar de speelstijl moet passen bij de clubcultuur en de spelers.”