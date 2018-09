Mourinho hekelt instelling spelers na nieuwe domper United

,,We startten slecht en we begonnen beide helften met een lage intensiteit. Het is moeilijk om wedstrijden te winnen wanneer je er niet bent", aldus Mourinho, die met zijn ploeg drie uitwedstrijden op rij heeft gewonnen. Woensdag werd in Zwitserland Young Boys in de Champions League met 3-0 verslagen.

,,Ik kan het verschil in houding niet verklaren, omdat ik nooit een verschil in houding heb gehad. Voor mij is het moeilijk om dat uit te leggen. We wonnen drie wedstrijden op vreemde bodem, we kwamen terug met een goed gevoel en waren hersteld."