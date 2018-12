Mourinho: Ik heb een toekomst zonder United

Mourinho vroeg om begrip. ,,Jullie kennen mij en ik zal niet veranderen. Wat ik na mijn vertrek bij Chelsea heb gedaan, zal ik nu ook doen. Ik onthoud de goede zaken en ik zal niet praten over wat er gebeurd is bij de club. We kunnen het over goede en minder goede elementen hebben, maar zo ben ik niet. Ik ben altijd zeer kritisch geweest op trainers die na hun vertrek bij een club details gaven over wat er gebeurd is en wie schuldig is. Ik hoop dat de media mijn houding nu begrijpen."