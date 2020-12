Mourinho in de bres voor Bergwijn: ‘Er is geen enkele reden om hem uit te joelen’

Morgen tegen Arminia Stevens bewust van ernst situatie bij Schalke: ‘Deze uitdaging is zwaarder dan die in 2019’

15:05 Huub Stevens is weer terug als trainer van Schalke 04. De 67-jarige Limburger is de opvolger van Manuel Baum, die vanwege de slechte resultaten is ontslagen bij de club uit Gelsenkirchen. In principe leidt Stevens Die Königsblauen voor twee duels. Of toch langer wellicht? ,,Dat blauw-witte bloed kruipt waar het niet gaan kan.”