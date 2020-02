Mourinho reageert furieus op commando

Video Bergwijn beleeft droomde­buut voor Spurs met prachtgoal tegen City

2 februari Een week geleden ging Steven Bergwijn nog in staking bij PSV, vandaag beleefde hij een droomdebuut voor zijn nieuwe club Tottenham Hotspur. De 22-jarige aanvaller uit Amsterdam maakte in de 63ste minuut op fraaie wijze de 1-0 in de thuiswedstrijd tegen Manchester City. Spurs won uiteindelijk met 2-0, nadat Heung-min Son even later ook nog scoorde.