Mourinho: ‘Son heeft geluk dat zijn vader een beter persoon is dan Solksjaer’

Weghorst op het matje bij Wolfsburg na ophef over corona-uitspraken

11:57 VfL Wolfsburg gaat in gesprek met Wout Weghorst, nadat een optreden van de spits zaterdag in een Duits sportprogramma opnieuw voor ophef zorgde rond eerder gedane corona-uitspraken. In december postte Weghorst op zijn Instagramaccount enkele cryptische uitspraken over de pandemie. Zaterdag weigerde hij op televisie in de Aktuellen Sportstudio van de ZDF afstand te doen van zijn posts.