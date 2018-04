Mourinho vol lof over Wenger: 'Hij verdient waardering'

Mourinho adviseerde de Fransman, met wie hij geregeld in de clinch lag, toch vooral niet met pensioen te gaan. ,,Hij verdient waardering van ons allemaal'', zei de huidige trainer van Manchester United. ,,En hij kan nog veel voor het voetbal betekenen.''



Dat ze vaak ruzie hadden doet daar niets aan af, vervolgde Mourinho. ,,In het heetst van de strijd wordt er van alles gezegd. Ook door ons, de managers. Maar verder zijn we gewoon vakbroeders die weten wat we aan elkaar hebben. Ik wens mijn concurrenten altijd het beste. Dat wens ik ook mister Wenger.''



,,Kijk naar zijn erelijst, naar wat hij heeft gedaan en heeft bereikt'', aldus Mourinho over Wenger. ,,Voor het Engelse en het Franse voetbal. Dat zegt alles over zijn vakmanschap. Ik hoef daar niets aan toe te voegen.''