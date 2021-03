Mourinho ziet arbitrale fout op zijn iPad: ‘Ik heb altijd pech bij deze zéér goede scheids...’

José Mourinho heeft weer eens ouderwets zijn frustratie geuit over het optreden van een scheidsrechter. Dit keer kreeg Michael Oliver de wind van voren, na de nederlaag van Tottenham Hotspur in de stadsderby tegen Arsenal.

Spurs kwam via een werkelijk grandioze goal van Erik Lamela op voorsprong, maar ging uiteindelijk met 2-1 onderuit in de North London Derby. Die nederlaag kwam mede tot stand door een rode kaart voor diezelfde Lamela (twee keer geel) én een penalty voor Arsenal, na een vermeende overtreding van voormalig Ajax-verdediger Davinson Sánchez.

En daar was Mourinho na afloop niet over te spreken. ,,Geven scheidsrechters geen interviews na wedstrijden?”, stelde hij bij Sky Sports een retorische vraag. ,,Nee? Zonde...", sprak hij daarna met een cynische grijns, om vervolgens het spel van zijn eigen team te bekritiseren. ,,We waren heel slecht in de eerste helft, 1-1 was geen eerlijke afspiegeling. In de tweede helft kon het alleen maar beter voor ons, en dat gebeurde ook.”

Onmogelijke vraag

Vervolgens ging het echter mis, zag Mourinho. ,,Wat er daarna gebeurde? Dat is een vraag voor scheidsrechter Michael Oliver en Paul Tierney, die de VAR was. Maar het is een onmogelijke vraag, want zij praten dus niet na wedstrijden.” En dus gaf de Portugees zelf maar zijn visie op zijn penalty, die werd gegeven nádat Alexandre Lacazette zijn kans al had gemist.

Quote De enige mensen die een andere mening mogen hebben, zijn de Arsenal-fans met een seizoen­kaart José Mourinho

,,Ik zag het vanaf de bank, op veertig of vijftig meter afstand, dus ik klaagde eerst niet. De scheids stond er beter voor, soms is het voor hen ook niet makkelijk. Maar toen zag ik het direct terug op de iPad...” Logischerwijs vond Mourinho het totaal geen strafschop. ,,De enige mensen die een andere mening mogen hebben, zijn de Arsenal-fans met een seizoenkaart. Van die mensen accepteer ik het, dan vinden ze dat namelijk uit passie. Van anderen accepteer ik dat niet, want het was overduidelijk.”

En dus baalde hij als een stekker van Oliver. ,,Ik herhaal: het was een fout. Weet je? Spelers zijn moe, managers zijn ook moe, want we spelen zó veel wedstrijden. Misschien zijn de scheidsrechters ook moe? Had hij midweeks geen wedstrijd in de Champions League of de Europa League? Dan kan het zijn dat hij moe was. Hoe dan ook: ik heb altijd pech met hem qua strafschoppen, dat is echt ongelooflijk. Of ik nu manager ben van Chelsea, Manchester United of Tottenham: het maakt niet uit. Ik heb altijd pech bij deze zéér goede scheids”, zo sloot hij cynisch af.