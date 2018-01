Moyes noemt spugen Masuaku 'verachtelijk'

Masuaku maakte via Twitter excuses. ,,Het gebeurde in het heetst van de strijd en past niet bij mijn karakter, maar ik weet dat het onacceptabel is. Ik zal leren van de eerste rode kaart uit mijn loopbaan'', liet hij berouwvol weten.



Masuaku moet vrezen voor een schorsing van een wedstrijd of zes, terwijl Moyes liet weten dat de club hem ook sancties zal opleggen. ,,Het is onacceptabel'', aldus de manager, die de actie niet kon plaatsen. ,,Hij is een prima jongen, dit past niet bij hem.''