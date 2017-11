Moyes pakt tegen Leicester eerste punt met West Ham

Messi: Ik moet beter op mezelf gaan passen

24 november Lionel Messi heeft er begrip voor dat hij afgelopen woensdag in Italië tegen Juventus bij Barcelona op de bank moest beginnen. Het was de eerste keer dit seizoen dat de Argentijnse sterspeler in het basisteam ontbrak, zowel in de Champions League als de Spaanse competitie.