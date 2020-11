Munir vangt ook bot bij CAS: voorlopig geen Marokko

Schalke 04 wint voor het eerst sinds januari weer eens een wedstrijd

3 november Het zwalkende Schalke 04 heeft voor het eerst sinds januari weer eens een officiële wedstrijd gewonnen. 1. FC Schweinfurt 05, dat uitkomt in de Regionalliga Bayern (vierde niveau), verloor in Gelsenkirchen met 4-1 in de tweede ronde van de DFB Pokal, het Duitse bekertoernooi.