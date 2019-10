Mustafi is klaar met alle kritiek: ‘Voetbal is onmenselijker geworden’

Vrouwenin­ter­land Engeland - Duitsland volgende maand op uitver­kocht Wembley

10:43 Het vrouwenvoetbal in Engeland is populairder dan ooit. Bewijs daarvoor is de belangstelling voor de interland tussen de ‘Lionesses’ en de Duitse vrouwen. Voor het duel op Wembley op 9 november zijn alle 77.000 tickets verkocht. Nooit eerder is een vrouwenwedstrijd zo goed bezocht.