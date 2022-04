Myron Boadu doet van zich spreken en maakt cruciale treffer bij zege Monaco

Boadu werd in de 72ste minuut in het veld gebracht door trainer Philippe Clement. De enkelvoudig Oranje-international stond vijf minuten later op de juiste plek om een voorzet van Vanderson binnen te schuiven. Flavien Tait had in de openingsfase de thuisclub nog wel op voorsprong gezet. De gelijkmaker kwam op naam van Vanderson en vervolgens maakte Wissam Ben Yedder de 1-2. Na het doelpunt van Boadu maakte Martin Terrier er uit een strafschop nog 2-3 van.

Geen vaste waarde

Boadu kwam afgelopen zomer over van AZ, maar in Zuid-Frankrijk is hij er tot dusver niet in geslaagd een vaste basisplaats te veroveren. Bij het Nederlands elftal van bondscoach Louis van Gaal lijkt de 21-jarige aanvaller dan ook niet in beeld.



Monaco staat nu nog 3 punten achter op Rennes, de nummer 3 van de ranglijst. Paris Saint-Germain is de ongenaakbare koploper in Frankrijk.