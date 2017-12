Na 94 doelpogingen eindelijk weer eens prijs voor Benteke

Ruim 46 miljoen euro had Liverpool twee jaar geleden over voor Christian Benteke. De Belgische spits kon zijn belofte nooit inlossen bij de Reds en heeft tegenwoordig bij Crystal Palace ook moeite het net te vinden. Na 94 doelpogingen in 935 minuten in uitduels, scoorde Benteke vandaag tegen Leicester City eindelijk weer eens. Zijn rake kopbal bezorgde Palace een 0-1 voorsprong.