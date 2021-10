Na misstap Barça laat ook Real punten liggen

Samenvatting Nieuwe dreun voor Koeman: pover Barça onderuit tegen Real Madrid

24 oktober Patrick O’Connell heette de Ierse trainer van FC Barcelona die Ronald Koeman voorging. De enige, tot vandaag, in de geschiedenis die zijn eerste drie duels tegen Real Madrid verloor. Het gebeurde een eeuwigheid geleden, in het seizoen 1935-‘36, toen Barça zowel de twee wedstrijden in de Liga als de bekerfinale van de aartsrivaal verloor.