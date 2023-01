Na operaties en chemokuren gloort eindelijk de ‘Gelbe Wand’ voor Sébastien Haller

Met video's ‘Buiten­lands’ Real Madrid in enerverend duel onderuit bij Villarreal, Barça ruikt zijn kans

Real Madrid is 2023 begonnen met de tweede nederlaag van het seizoen in La Liga. Zonder Spaanse spelers in de basiself, een unicum in de geschiedenis van de grootmacht uit de hoofdstad, leed de landskampioen een terechte 2-1 nederlaag op het veld van Villarreal, waar de toeschouwers een heerlijke wedstrijd kregen voorgeschoteld.

7 januari