Na Piqué levert ook Alba bij Barcelona deel van salaris in, clubleiding wacht nog op Busquets en Roberto

Alba speelt sinds 2012 weer voor FC Barcelona, waar hij ook werd opgeleid. Na 387 wedstrijden in de hoofdmacht staat hij op 22 goals en 81 assists. Zijn salaris bedroeg zo'n 9 miljoen euro per jaar, waarvan hij nu dus een kwart inlevert. De clubleiding hoopt dat andere routiniers, zoals Sergio Busquets en Sergi Roberto, eveneens nog een aanzienlijke verlaging van hun salaris willen accepteren.



Piqué sprak zich onlangs al uit over zijn salarisoffer, die betekende dat hij zakte van 5,7 naar 1,7 miljoen euro per jaar. Vorig jaar stond de ervaren verdediger nog voor 10,6 miljoen op de loonlijst in Camp Nou. ,,Het was iets dat we moesten doen, door de coronapandemie en het slechte management van de club in de afgelopen jaren. We wilden de club helpen, zodat we uit deze problemen kunnen komen. Vanaf het moment dat de lastige situatie van de club bij ons bekend is, stonden we ervoor open om salaris in te leveren. Dat is aan het begin van de voorbereiding ook besproken met de andere aanvoerders. Zij gaan ook inleveren, maar ik vond dat ik het voortouw moest nemen zodat Memphis Depay en Eric Garcia direct konden spelen. Ik vond het een vanzelfsprekend besluit”, zei Piqué.