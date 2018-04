Nachtelijk gekkenhuis in Napels na zege bij Juventus

De filmpjes en foto's die de voorbije uren op social media verschenen, tonen een dolgelukkige stad in vuur en vlam. Letterlijk. De kans dat Napoli na de verrassende zege bij landskampioen Juventus (0-1, treffer in de laatste minuut van Kalidou Koulibaly) weer mag dromen van de eerste Scudetto sinds 1990 is fors gegroeid. Het gat van Napoli met de Oude Dame is nog slechts één puntje.



Meteen na het laatste fluitsignaal Allianz Stadon van Turijn brak 750 kilometer zuidelijker in Napels een waar volksfeest los. Terwijl in het centrum vuurwerk werd afgeschoten, trokken duizenden tifosi richting de luchthaven van Capodichino om de spelers op te wachten. De auto's werden in de buurt van het vliegveld gewoon achtergelaten op de snelweg. Om 02.45 uur landde de selectie van Napoli, waarnade bus van i Partenopei zich al snel in een heuse mensenzee begaf. Het duurde een uur voordat de bus tussen de dansende en hossende menige kon vertrekken.