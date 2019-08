Nachtmerrie Neymar voorbij, rechter seponeert zaak

De politie had het onderzoek naar de Braziliaanse stervoetballer eerder al gestaakt wegens gebrek aan bewijs. Justitie kon de zaak alsnog vervolgen maar zag daarvan af. Een model beschuldigt Neymar ervan dat hij haar in een dronken bui tot seks heeft gedwongen onder dreiging van geweld.



De voetballer heeft toegegeven de vrouw in Parijs te hebben ontmoet, maar heeft beschuldigingen altijd ontkend. ,,Het is onmogelijk om te bewijzen wat er gebeurd is tussen die vier muren", zei officier Flavia Merlini. ,,Het is het woord van Neymar tegen die van de aanklager."