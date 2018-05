Nainggolan: Ik ben de enige topspeler die thuisblijft

Radja Nainggolan vindt dat hij op basis van zijn kwaliteiten en zijn spel in de WK-selectie van België had moeten zitten. Bondscoach Roberto Martínez passeerde echter de 30-jarige AS Roma-middenvelder, die direct bedankte voor de Rode Duivels.

,,Ik heb een nieuw Guinness World Record. Ik ben de enige topspeler die thuisblijft. De bondscoach zegt dat ik een topspeler ben, maar ik zit niet bij de 28", aldus Nainggolan tegen VTM-nieuws. ,,Een paar dagen geleden zei Martínez dat hij balans en een systeem in zijn ploeg wil. Dus ja, ik weet niet over wat dat ging. Ik heb nooit problemen gehad met de spelers. Ik heb nooit problemen gehad met het tactische spel. Dus ik weet niet wat hij daar aan het zoeken was."

,,Nu, ik vind het wel goed dat hij naar mij is gekomen om te praten. Maar op basis van mijn kwaliteiten en op basis van mijn spel, had ik altijd bij de selectie moeten zitten", vervolgt Nainggolan. ,,Ik heb een WK gemist, ben terug in de ploeg geraakt. Heb een EK gespeeld, nu weer uit de ploeg. Voor niets eigenlijk, ik weet niet waarom. Ik heb nooit echt de kans gehad om mij te bewijzen."

Daarom heeft Nainggolan aangegeven zich niet meer beschikbaar te stellen voor de nationale ploeg van België. ,,Ik ga niet nog eens beginnen op dertigjarige leeftijd. Het is een beetje zoals een zieke: als die in het ziekenhuis ligt, gaat hij vechten tegen de dood. Maar op een gegeven moment geeft die ook op. Zo is het nu ook bij mij. Het is genoeg geweest.”

