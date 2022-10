Napoli blijft smaakmaker in Serie A, ook Juventus wint

Met samenvatting Virgil van Dijk over duels met Brian Brobbey: ‘Hij had vooraf gezegd dat hij zou gaan scoren’

Virgil van Dijk is na de 0-3 overwinning op Ajax zeker van overwintering in de Champions League met Liverpool. ,,We sloegen op de juiste momenten toe", was de logische conclusie van de Oranje-captain.

27 oktober