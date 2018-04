Napoli blijft via Houdini-act in het spoor van Juventus

Voormalig Ajacied Arek Milik leidde echter een heuse Houdini-act in voor Napoli. In de 89ste minuut leek de Pool zijn ploeg in elk geval nog een punt te bezorgen, maar ook dat was voor Napoli niet genoeg. In de 93ste minuut was het Amadou Diawara die de Napels liet beven. De middenvelder uit Guinee zorgde voor een 2-1 overwinning en zorgde er dus ook voor dat Napoli in het spoor blijft van Juventus. Saillant detail: in speelronde 34 moet Napoli nog op bezoek bij Juventus.