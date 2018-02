Napoli haalt uit bij Cagliari

Bayern München weken zonder Coman

21:40 Bayern München kan enkele weken niet beschikken over de Franse international Kingsley Coman. De aanvaller liep in de competitiewedstrijd van Bayern München tegen Hertha BSC (0-0) een ernstige enkelblessure op. Coman scheurde zijn band in de linkerenkel en werd maandag geopereerd in Tübingen.