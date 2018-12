Napoli haalt uit tegen Frosinone en is klaar voor Liverpool

Arek Milik trof tweemaal doel tegen de nummer voorlaatst van de ranglijst. Piotr Zielinski en Adam Ounas brachten de thuisploeg al voor rust op 2-0. Amin Younes, net als Milik oud-speler van Ajax, maakte zijn eerste minuten in de Serie A. De Duitser mocht in de 73ste minuut invallen bij Napoli. Rai Vloet bleef de hele wedstrijd op de bank bij Frosinone.



Napoli houdt een achterstand van acht punten op Juventus, dat gisteren al van Internazionale won (1-0). Internazionale staat nog steeds op de derde plaats maar heeft inmiddels al veertien punten minder dan de regerend kampioen uit Turijn.



In San Paolo gaf Carlo Ancelotti een paar van zijn spelers rust voor de wedstrijd van aanstaande dinsdag. In en tegen Liverpool verdedigt het dan een voorsprong van drie punten op de ploeg die eerder vandaag met dezelfde cijfers won bij Bournemouth. Er zijn nog verschillende scenario's mogelijk in groep C, waarin ook Paris-Saint Germain strijdt om een plek in de volgende ronde.