Napoli hard gestraft na niet komen opdagen voor duel met Juve: nederlaag én punt in mindering

Dessers maakt in Oostenrijk debuut voor nationale ploeg Nigeria

14:26 Cyriel Dessers heeft gisteravond zijn debuut gemaakt voor de nationale ploeg van Nigeria. De 25-jarige spits viel in de 72ste minuut in voor Ahmed Musa (ex-VVV) in de oefeninterland tegen Tunesië (1-1) in Jacques Lemans Arena in Oostenrijk.