Napoli maakt Italiaanse CL-strijd nóg spannender dankzij prachtgoals

Memphis vliegt met Lyon uit bekertoer­nooi, Bakker wel naar laatste vier

21 april Olympique Lyon is uitgeschakeld in de kwartfinales van het Franse bekertoernooi. In een nogal hectische wedstrijd verloor de ploeg van aanvoerder Memphis Depay in eigen stadion van AS Monaco: 0-2. Wissam Ben Yedder en Kevin Volland kwamen na de rust tot scoren voor de huidige nummer 3 van de Franse competitie.