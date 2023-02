Napoli neemt revanche voor bekersof en zet Inter op 16 punten achterstand

Napoli werd eerder alleen in 1987 en 1990 landskampioen met Diego Maradona als grote sterspeler, maar de derde Scudetto in de clubhistorie lijkt nog slechts een kwestie van tijd. De voorsprong op nummer twee Internazionale bedraagt nu al 16 punten, al heeft de club uit Milaan nog wel een wedstrijd minder gespeeld.



Cremonese zorgde op 17 januari nog voor een enorme bekerstunt in Napels, door in de achtste finales van de Coppa Italia na strafschoppen met 4-5 te winnen van Napoli. In de kwartfinales werd vervolgens ook met 1-2 gewonnen bij AS Roma, waardoor de hekkensluiter van de Serie A in april mag aantreden tegen Fiorentina in de halve finales van de Itliaanse beker.