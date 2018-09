Napoli weer in spoor van Juventus na zege op Torino

Neymar neemt het op voor jonge veldbestor­mer

17:20 Neymar werd vanmiddag vlak voor tijd vervangen. De zege op Stade Rennes (1-3) was al binnen. Op hetzelfde moment betrad een jongentje het veld. De Braziliaan vroeg de stewards om het kind met rust te laten en bood hem zijn shirtje aan als hij eenmaal uit het veld was. Het jongetje was tot in tranen geroerd.