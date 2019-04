Napoli wint niet, maar stelt kampioensfeest Juventus nog wel even uit

Bij een nederlaag van Napoli in eigen huis, had het kampioensfeest bij Juventus vanavond al los kunnen barsten in aanloop naar de uitwedstrijd bij Ajax van woensdagavond. Juventus heeft nu 20 punten meer met nog zeven speelrondes te gaan.

Napoli leek een gemakkelijke avond tegemoet te gaan toen Stefano Sturaro al na 28 minuten rood kreeg. De middenvelder van Genoa scoorde vorige maand nog in de 2-0 overwinning op Juventus, de enige nederlaag van de club uit Turijn in de Serie A dit seizoen. Dries Mertens maakte er in de 34ste minuut ook nog 1-0 van voor Napoli met een bekeken schot in de verre hoek. Het was voor Mertens zijn 104de goal voor Napoli, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met Edinson Cavani op de vierde plaats. Mertens heeft alleen zijn oud-teamgenoot Marek Hamsik (121 goals, maar in februari al vertrokken naar China), clubicoon Diego Maradona (115 goals) en Attila Sallustro (108 goals) nu nog voor zich.