Nathan Aké kopt Manchester City in heerlijke kraker langs Liverpool en naar kwartfinale League Cup

Manchester City heeft ten koste van rivaal Liverpool de kwartfinales van de League Cup bereikt. In een heerlijk schouwspel had de landskampioen lang moeite met de veerkrachtige ploeg van Jürgen Klopp, maar dankzij een rake kopbal van Nathan Aké mocht City kort na het WK als eerste weer juichen: 3-2.

Het clubvoetbal is terug. En hoe. Natuurlijk waren er deze week al bekerwedstrijden in Turkije (met invaller Wout Weghorst) en Engeland, maar voor de voetballiefhebber was de clash tussen Manchester City en Liverpool de ultieme remedie om af te kicken van het internationale voetbal. Want slechts enkele dagen nadat Lionel Messi en Kylian Mbappé zich hebben laten gelden als koning en prins van het voetbal, stonden thuisblijvers als Erling Haaland, Mohammed Salah en Riyad Mahrez te trappelen weer op het wereldtoneel te schitteren. Daarnaast keerde niemand minder dan Nathan Aké - één van de beste Nederlanders van het WK - ‘gewoon’ weer terug in de basis bij City.

Virgil van Dijk was bij Liverpool nog niet opgenomen in de selectie en moest toezien hij zijn collega-verdedigers in de 10e minuut al zoek werden gespeeld door het snel combinerende City. Het eindpunt van de aanval was - bijna vanzelfsprekend - Erling Haaland die knap voor Joe Gomez opdook in het strafschopgebied. Voor de Noor betekende het alweer zijn 24ste doelpunt van het seizoen, en we zijn nog niet eens op de helft.

Liverpool was tot dat moment duidelijk de mindere partij, maar werd door de treffer wakker geschud. Een korte sterke fase van de titelverdediger resulteerde namelijk direct in de gelijkmaker van Fábio Carvalho. De Portugees kon ook fit in de basis starten, want hij was niet geselecteerd om met Portugal naar het WK te gaan. City drong nog aan op een tweede goal, maar moest mede door een ijzersterk optreden van doelman Caoimhin Kelleher genoegen nemen met een gelijke ruststand.

Kort na rust werd het voetbalfeest nog een stukje groter. Eerst was het Riyad Mahrez die met een behendige aanname en sleep zelf een kans creëerde en de bal vervolgens precies in de lange hoek in krulde. Een minuut later hield Darwin Nunez - verrassend genoeg - het overzicht tijdens een snelle omschakeling, waardoor Mohammed Salah de 2-2 in een leeg doel gemakkelijk binnenschoot.

Na een klein uur voetballen was het echter niemand minder dan Nathan Aké die het vijfde en laatste doelpunt van de wedstrijd maakte. Op aangeven van Kevin de Bruyne vloog de Nederlander vogeltje vrij richting de bal en knikte hij keurig in de lange hoek. Ondanks een verhitte slotfase met veel kansen bleek het doelpunt genoeg om de titelverdediger uit te schakelen en City, als één van de weinige topclubs nog over in het bekertoernooi, naar de achtste finales te helpen.

