Nathan Aké schiet Manchester City ten koste van Arsenal naar volgende ronde in FA Cup

Guardiola had een basisplaats voor Aké in het duel in de vierde ronde van het Engelse bekertoernooi met de koploper uit de Premier League. De bezoekers uit Londen hadden het eerste schot op doel door Takehiro Tomiyasu, maar doelman Stefan Ortega bracht redding. Vlak voor de rust raakte John Stones bij City geblesseerd aan zijn hamstring. Hij kon niet verder en werd gewisseld voor Aymeric Laporte.



Beide ploegen werden feller in de tweede helft, maar grote kansen bleven lang uit. Julián Alvárez schoot in de 64e minuut van ver op de paal. Jack Grealish pakte de bal op en legde terug op Aké. Die mikte de bal in de verre rechterhoek buiten het bereik van doelman Matt Turner.