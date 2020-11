Nederlaag Aubameyang en co na nachtje op luchthaven in Gambia

De selectie van Gabon was al negatief getest, maar op het vliegveld in Banjul werden ze alsnog geweigerd. De Gambiaanse RIVM eiste namelijk een nieuwe testronde, die niet beschikbaar was. Daardoor moest de selectie een nacht doorbrengen op Banjul International Airport, het grootste vliegveld van het land. Volgens het Gambiaanse Ministerie van Sport zat Gabon echter fout: zij weigerden hun negatieve test aan de medici te tonen en een nieuwe test te ondergaan.

,,De Gambiaanse voetbalbond is vol ongeloof over de houding van de Gabonese delegatie bij hun aankomst op de internationale luchthaven van Banjul gisteravond’’, laat de bond in een uitgebreid statement weten. Pas kort voor de aftrap verleenden de autoriteiten de Gabonese selectie, met daarin Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang, toegang. ,,Het maakt mij niet uit wat het resultaat is’’, tweette Aubameyang. ,,Voor mij hebben we allang gewonnen. Ik heb aan de gezichten van mijn teamgenoten kunnen zien dat ze hongerig zijn om in actie te komen.”

De bizarre voorbereiding had een slechte uitwerking op de bezoekende ploeg. Gambia won uiteindelijk met 2-1 dankzij goals van Bologna-spits Musa Barrow. Gabon verloor daardoor de koppositie in de kwalificatiepoule voor de Afrika Cup die in januari 2022 wordt georganiseerd.

