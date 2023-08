Nederland profiteert op coëfficiëntenranking optimaal van uitglijders Frankrijk en Portugal

PSV leidde de Europese week dinsdagavond in met een 1-3 overwinning op Sturm Graz in de voorronde van de Champions League, wat werd beloond met 0,200 punt. Bovendien zijn de Eindhovenaren nog slechts één horde verwijderd van de groepsfase, wat bonuspunten oplevert. Daarvoor moet in een tweeluik echter wel worden afgerekend met Rangers FC.

AZ en FC Twente hielden hun Europese droom eveneens levend. De Alkmaarders plaatsten zich na een 2-0 zege op Santa Coloma voor de play-offsronde van de Conference League en datzelfde gold voor FC Twente, dat met 0-3 won van Riga. Beide overwinningen leverden Nederland 0,200 punten op.

Nederland is de huidige nummer zes van de coëfficiëntenranglijst, waardoor het vanaf komend seizoen verzekerd is van twee vaste tickets voor de Champions League. Dit seizoen staat in het teken van nummer zeven Portugal op afstand houden en proberen Frankrijk voor te blijven in strijd om plek vijf. Dat zou vanaf volgend seizoen zelfs drie plekken in de poulefase van de Champions League betekenen.

Nederland heeft die vijfde plaats momenteel al te pakken en heeft een voorsprong van ruim één punt op de Fransen, die deze week een domper incasseerden. Olympique Marseille sneuvelde tegen Panathinaikos in de voorronde van de Champions League en grijpt daarmee naast de CL-bonuspunten. Marseille mag zich wel gaan opmaken voor de groepsfase van de Europa League. Ook Portugal beleefde een teleurstellende week. Arouca werd uitgeschakeld door Brann in de Conference League-voorrronden, waardoor Portugal al twee troeven kwijt is.

Huidige stand

4. Nederland - 53,600 (5/5 deelnemers)

5. Frankrijk - 52,081 (6/6 deelnemers)

6. Portugal - 47,316 (4/6 deelnemers)

