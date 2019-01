Nederlander Hoever (16) jongste Liverpool-speler ooit in FA Cup

FA Cup Piepjonge debutant Hoever uitgescha­keld met Liverpool

22:41 Heel even waren de ogen van voetbalminnend Engeland en Nederland gericht op Ki-Jana Hoever. De Nederlander werd de jongste Liverpool-speler ooit in de FA Cup. Reden tot feesten was er na afloop niet. The Reds gingen met 2-1 onderuit op het veld van Wolverhampton en zijn uitgeschakeld in het bekertoernooi.